Эксперт по персоналу Санина объяснила, какие травмы признаются производственными

Директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина сообщила RT , что травмы, полученные сотрудником во время выполнения служебных обязанностей или дополнительных поручений руководства, могут считаться производственными. Это относится и к случаям, когда работник пострадал при следовании к месту работы или обратно, если инцидент произошел на транспорте работодателя или личном автомобиле, используемом в служебных целях.

Производственными также считаются травмы, полученные во время служебных командировок, включая время в пути, а также при следовании на вахту или во время междусменного отдыха.

«Травмы, полученные во время любой рабочей деятельности, выполняемой по договоренности с работодателем, могут быть признаны производственными», — добавила эксперт.

Однако не каждое повреждение, полученное по пути на работу, считается производственным. Например, к ним не относятся случаи, когда работник упал на льду, выходя из дома перед началом рабочего дня, или попал в аварию на личной машине, так как эти ситуации не связаны с трудовой деятельностью, написала «Москва 24».

Ранее Госдума приняла закон о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 2026–2028 годы. Согласно документу, в ближайшие три года сохранится действие 32 страховых тарифов, предусматривающих от 0,2 до 8,5% от сумм выплат. Также депутаты сохранили действующую с 2001 года льготу по уплате страховых взносов за инвалидов.