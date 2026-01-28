Эксперт по персоналу «КПО Юг» Бурмистрова рассказала про адаптацию индийских трудовых мигрантов в России

Индийские трудовые мигранты, приезжая в Россию, не только работают, но и постепенно привыкают к жизни в новой стране. Меняется их быт, внешний вид, отношение к работе и планы на будущее. Заместитель гендиректора по персоналу «КПО Юг» Ирина Бурмистрова рассказала KP.RU , как проходит адаптация иностранных рабочих.

Она отметила, что руководство очень довольно: «Ребята адаптировались, многие уже сносно говорят по-русски. Приоделись, освоились».

По словам Бурмистровой, многие мигранты приезжают с длинными волосами и бородами, в простой одежде. Но уже через несколько месяцев их внешний вид меняется: работники начинают аккуратно стричься, покупать более современную одежду, чувствуют себя увереннее и выглядят моложе. Некоторые уже свободно ориентируются в городе и в выходные ездят гулять в Москву.

Часть мигрантов, столкнувшись с климатом, возвращается домой. Но те, кто остается, нередко продлевают контракты. Они привыкают к российским условиям, осваивают язык и планируют работать в стране не один год.