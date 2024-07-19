Эксперт по переговорам Крамер посоветовала согласиться с первым аргументом оппонента, чтобы победить в споре
Чтобы выйти победителем в споре, важно продумать стратегию аргументации и придерживаться ее. Об этом Life рассказала эксперт по переговорам Марина Крамер.
Она посоветовала сначала согласиться с первым убеждением оппонента. И только после этого начать опровергать следующие и выстраивать свою систему контраргументов.
Крамер рекомендовала действовать хитрее, усыпляя бдительность собеседника, и лишь потом приводить свои доказательства.
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