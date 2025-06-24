Эксперт по переговорам Кобелюк посоветовал проявлять спокойствие в спорах с сотрудниками

При обращении в государственные или частные организации важно помнить, что они обязаны предоставлять услуги. Как правильно взаимодействовать с сотрудниками, которые не хотят выполнять свои обязанности, рассказал эксперт по переговорам Алексей Кобелюк в беседе с Life.ru .

«Вы — клиент, и за ваши налоги учреждение должно выполнять свои функции. Например, при получении справки или документа вы должны знать, куда идти, режим работы учреждения и какие законы регулируют их деятельность», — напомнил специалист.

Он посоветовал заранее подготовиться к походу в госучреждение: ознакомиться с нормативами и взять с собой нужные статьи закона или ссылки на них. Это поможет аргументированно отстаивать свои права.

По словам Кобелюка, при общении с представителями учреждений важно использовать их язык — ссылаться на законы и нормативные акты. Спокойный тон, уверенность и знание своих прав значительно увеличивают шансы на успех. Также стоит помнить, что в общественных местах можно фиксировать происходящее на камеру или диктофон (кроме медицинских учреждений и секретных объектов).