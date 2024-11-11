Эксперт по онлайн-бизнесу Солнцев рассказал, что для запуска бизнеса на маркетплейсе понадобится минимум 100 тыс рублей

Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев в разговоре с ИА RuNews24.ru рассказал россиянам, сколько нужно денег новичку, чтобы стартовать с бизнесом на маркетплейсе.

По словам эксперта, минимальный стартовый бюджет составляет 100 000 рублей. За эту сумму начинающий бизнесмен сможет купить первую партию товара, оплатить расходы на логистику и запустить минимальную рекламную кампанию.

Некоторые эксперты рекомендуют умножать начальную сумму на три для закладывания резерва.

«Один из моих подопечных поделился, что такой подход помог ему минимизировать риски, связанные с задержками поступлений», — сообщил Солнцев.

Собеседник призвал не привлекать заемные средства из банка на начальных этапах, а ограничиться собственными деньгами или деньгами родственников.