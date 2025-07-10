Эксперт по оливковому маслу Алиханиду призвала обходить стороной продукт с ярко-зеленым цветом

Эксперт по оливковому маслу Парфена Алиханиду утверждает, что его ярко-зеленый цвет не гарантирует высокого качества продукта. Ее слова передала «Газета.Ru».

Как рассказала эксперт, цвет может рассказать о терруаре, сорте оливок и времени сбора урожая. Однако ярко-зеленый цвет не всегда свидетельствует о высоком качестве масла.

Алиханиду отметила, что такой цвет может быть у масла, полученного из зеленых оливок, которые собрали рано. Однако она призвала потребителей быть скептически настроенными по отношению к ярко-зеленому маслу при покупке.

«Если вы не находитесь на маслобойне и масло отжали не при вас, ярко-изумрудный цвет должен насторожить», — предупредила эксперт.

Она объяснила, что свежевыжатое масло действительно имеет яркий цвет, но он быстро меняется. «Но это ненадолго! Буквально за несколько дней он становится соломенным, золотистым или переходит в разные оттенки зеленого», — заключила Алиханиду.