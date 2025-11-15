Эксперт по нейросетям Душкин предупредил о риске новых видов мошенничества при маркировке ИИ

Депутаты Госдумы подготовили ряд законодательных инициатив, направленных на регулирование использования искусственного интеллекта при производстве видеоконтента. В эфире радиостанции Sputnik минусы идеи о введении маркировки для искусственного интеллекта назвал разработчик систем ИИ Роман Душкин.

Специалист выразил опасения, что внедрение соответствующих мер способно привести к новым формам мошеннических схем. Эксперт указал на потенциальные риски, связанные с отсутствием необходимой осведомленности среди рядовых пользователей.

«Они будут считать так, что раз контент есть, значит, это, образно говоря, дипфейк, генерированное видео, то есть синтетический контент. А если маркировки нет, то этому контенту можно доверять», — пояснил Душкин.

По его словам, это создает почву для манипуляций недобросовестных лиц, ведь удалить такую отметку технически несложно.