Эксперт по недвижимости Жуков посоветовал рассмотреть спальные районы, чтобы снять квартиру дешевле

Даже во второй половине лета, когда на рынке наблюдается высокая активность, можно найти более дешевые варианты аренды. Об этом Life рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков.

Это позволит не только сэкономить на стоимости аренды, но и не жертвовать комфортом. Первый метод — обратить внимание на более доступные районы. Это могут быть целые кварталы, которые находятся на некотором удалении от городского центра.

«Спальные районы отличаются хорошей транспортной доступностью: в каждом из них есть станция метро или МЦД, автобусные маршруты и другие виды наземного транспорта», — отметил эксперт.

Такие районы могут и уступать центру по количеству культурно-развлекательных и крупных коммерческих объектов (например, музеи, театры, крупные торговые центры), но при этом сохраняют все остальные преимущества. Они обладают развитой инфраструктурой, включающей социальные, образовательные и детские учреждения, а также обширные зеленые зоны: парки, скверы и уникальные места для отдыха и досуга.