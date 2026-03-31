Эксперт по недвижимости Зеленская напомнила об опасности грязных кондиционеров для здоровья

Весна — это не только время обновления природы, но и период повышенных рисков для здоровья. После зимнего простоя кондиционеры могут стать источником пыли, аллергенов и плесени, если их не обслужить вовремя. Подробнее рассказала эксперт по недвижимости Анна Зеленская в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, за месяцы простоя сплит-система превращается в инкубатор для опасных микроорганизмов. Влажная и теплая среда внутри устройства способствует размножению бактерий легионелл, вызывающих тяжелые формы пневмонии.

На деталях внутреннего блока также скапливаются плесень и грибки, споры которых при каждом включении попадают в дыхательные пути, провоцируя аллергии, приступы астмы и снижая качество жизни.