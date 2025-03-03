Эксперт по недвижимости Тумин рассказал о трудностях прописки в апартаментах

По словам эксперта, любые издержки, связанные с арендаторами, арендодатель стремится переложить на съемщиков жилья. Необходимость легализовать бизнес по сдаче жилья в аренду через органы внутренних дел усложняет всю процедуру, которая ранее была ограничена только договором съема. Прописка у себя жильцов — это риски и сложности с выселением, особенно если семья обзавелась детьми. Вероятно, за риски придется доплатить повышенным залогом или более высокой арендной платой, которая и так подскочила в стоимости на 20-70% в зависимости от региона.

Тумин отметил, что, если будет возможность прописаться в апартаментах, рынок предложения увеличится и цены немного снизятся, но нужно учитывать два фактора. Во-первых, апартаменты — спорная категория, звучат инициативы и упразднить их вовсе. Во-вторых, разница в цене между апартаментами и квартирами стремительно преодолевается — сейчас первые стоят всего на 10-15% дешевле аналогичной по метражу квартиры в новом ЖК.