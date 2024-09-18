Эксперт по недвижимости Столбова назвала минусом покупки жилья в Таиланде невозможность владеть землей

Эксперт отметила устойчивость тайской валюты, курс которой за последние 10 лет изменялся в пределах 10% относительно доллара США. Кроме того, плюсом покупки такой недвижимости является высокая доходность от сдачи в аренду. Заработать на сдаче можно в районе 6-8%, сказала Столбова. На начало 2024 года спрос на курорт вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди подводных камней эксперт упомянула факт того, что иностранные граждане, включая россиян, не могут напрямую владеть землей в Таиланде. Обычно им предоставляют аренду сроком на 30 лет с возможностью продления, пояснила Столбова.