Эксперт по недвижимости Столбова назвала минусом покупки жилья в Таиланде невозможность владеть землей

Руководитель международного агентства недвижимости Lemandom Вера Столбова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила плюсы и минусы покупки недвижимости в Таиланде.
Эксперт отметила устойчивость тайской валюты, курс которой за последние 10 лет изменялся в пределах 10% относительно доллара США. Кроме того, плюсом покупки такой недвижимости является высокая доходность от сдачи в аренду. Заработать на сдаче можно в районе 6-8%, сказала Столбова. На начало 2024 года спрос на курорт вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди подводных камней эксперт упомянула факт того, что иностранные граждане, включая россиян, не могут напрямую владеть землей в Таиланде. Обычно им предоставляют аренду сроком на 30 лет с возможностью продления, пояснила Столбова.
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