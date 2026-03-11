Эксперт по недвижимости Стародубцев связал высокое число сделок без ипотеки в Омске с завершением вкладов

Омск стал лидером в Сибири по числу сделок с недвижимостью без ипотеки. Специалист рынка жилья Василий Стародубцев рассказал в беседе с сайтом «Город55» , почему жители города предпочли обходиться собственными средствами.

Эксперт подчеркнул, что ключевое влияние оказала высокая стоимость займов. Раньше граждане имели возможность оформить ипотеку под приемлемый процент, однако теперь условия кредитования стали менее выгодными.

Кроме того, большое количество омичей закрыли банковские депозиты, поскольку доходы по вкладам перестали удовлетворять потребности сохранения накопленных средств перед лицом инфляции. Вместо вкладов население решило инвестировать свободные средства в покупку недвижимости, считая этот способ наиболее разумным способом защитить свои финансы.