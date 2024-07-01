Эксперт по недвижимости Сорокина заявила, что разница цен между новостройками и вторичным жильем в Москве составляет 30%

В Москве цены на вторичное и первичное жилье могут разниться в пределах 30%. Об этом «Известиям» рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

Она отметила, что разница в цене становится меньше в некоторых регионах в зависимости от того, как много в них появляется новых домов.

«Единственное, что можно сказать, что если у нас не появится программа льготной ипотеки и объемы строительства снизятся, то, скорее всего, цены, скорость, темпы роста цен на новостройки будут чуть ниже, чем темпы роста цен на вторичное жилье, и они сблизятся», — отметила эксперт.

Она добавила, что экономика почти не знает примеров значительного снижения цен. Кае правило, они только растут.

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