Эксперт по недвижимости Шурыгин: ожидать недорогих ипотечных кредитов россиянам не стоит

Специалист в области недвижимости Артемий Шурыгин поделился с aif.ru мнением, что ожидать недорогих ипотечных кредитов россиянам не стоит.

Причина — высокая ключевая ставка Центробанка, которая сдерживает застройщиков от создания более доступных условий для покупателей квартир, написало ИА НСН.

Риелтор подчеркнул, что пока проценты по кредитам остаются на высоком уровне, никто не захочет приобретать жилье. Для роста спроса на недвижимость ставки должны упасть хотя бы до 16-17%, уточнил эксперт.

Он также отметил, что льготные программы станут еще более востребованными, но это может привести к ужесточению требований банков к заемщикам и увеличению числа отказов в выдаче кредитов.