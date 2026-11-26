Внедрение счетов эскроу и контроль за правовым статусом участков помогут защитить граждан от потери денег и жилья на рынке индивидуального строительства. Об этом сайту «АБН24» сообщил зампред комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Владимир Шмелев.

Эксперт отметил, что покупатели загородных домов часто сталкиваются с рисками банкротства подрядчиков и мошенничества. Механизм эскроу гарантирует, что застройщик получит оплату только после передачи готового объекта.

Кроме того, Шмелев призвал тщательно проверять назначение земли, чтобы избежать риска сноса постройки. Он рекомендовал перед покупкой требовать от продавца подачи уведомления о планируемом строительстве и заранее выяснять, кто и за чей счет обязан создавать инфраструктуру поселка.