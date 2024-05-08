Эксперт по недвижимости Шлома заявил, что цены на квартиры будут понемногу снижаться | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:56 Эксперт по недвижимости Шлома заявил, что цены на квартиры будут понемногу снижаться

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Май традиционно показал снижение спроса на недвижимость из-за длинных праздников, но уже со второй половины месяца интерес к покупке квартиры снова начнет расти. Что будет с ценами в ближайшее время, Life рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Он объяснил, что пока цены держатся на одном уровне. Незначительные колебания в стоимости квадратного метра можно списывать на погрешности. В целом же наблюдается тенденция к снижению цен.

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«В ближайшей перспективе рынок будет подстраиваться под покупательную способность населения, продавцы будут „нащупывать“ цены адекватные и привлекательные для покупателей, которых сейчас ограниченное количество. В целом сохранится общая тенденция — медленное сползание цен. Условно по 1% в месяц», — отметил эксперт.

Он добавил, что девелоперы могут пойти на дополнительные скидки при росте спроса и активности вокруг рынка недвижимости. После небольшого периода затишья и снижения интереса в праздники продавцы постараются совершать сделки как можно быстрее.

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