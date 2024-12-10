Эксперт по недвижимости Саяпин: аренда большого дома в пределах МКАДа на Новый год обойдется в 150 тысяч рублей

Хорошие дома для празднования новогодней ночи арендуют еще осенью. Обычно к декабрю все лучшие варианты уже заняты. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с Life.
По словам специалиста, действительно хорошие частные дома в Москве обычно сдаются на длительный срок: минимум на пять суток. За съем такого жилища придется отдать около 100 тысяч рублей.
Как отметил эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин, перед праздниками арендодатели поднимают ценники на 200-300%. Так, аренда дома площадью 150 квадратных метров в пределах МКАДа на Новый год обойдется примерно в 150 тысяч рублей.
За год в России заблокировали счета причастных к терроризму на сумму свыше 230 млн рублей
За год в России предотвратили 190 терактов
Резиденцию Деда Мороза откроют в парке Талалихина в Подольске 14 декабря
Джей Зи потребовал раскрыть имя женщины, обвинившей его в изнасиловании на вечеринке
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс научной фантастики
Девушку с 10-сантиметровым тромбом в мозге спасли в Воскресенской больнице
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте