Эксперт по недвижимости Романова назвала простейшей перепланировкой объединение кухни и гостиной

Эксперт по реконструкции недвижимости Вероника Романова перечислила самые простые перепланировки жилья. К ним относится, например, объединение туалета и ванной комнаты, сообщил News.ru.

По словам специалиста, особых усилий также не требует объединение кухни и гостиной. Такой способ позволяет получить более светлое и уютное пространство, однако использовать его можно только при отсутствии газа, пояснила Романова.

Она обратила внимание на вариант с расширением комнат за счет подсобных помещений. Кроме того, площадь кухни можно увеличить с помощью коридоров или кладовой, площадь санузла — с помощью шкафов.

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