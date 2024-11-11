Эксперт по недвижимости Романова назвала простейшей перепланировкой объединение кухни и гостиной

По словам специалиста, особых усилий также не требует объединение кухни и гостиной. Такой способ позволяет получить более светлое и уютное пространство, однако использовать его можно только при отсутствии газа, пояснила Романова.

Она обратила внимание на вариант с расширением комнат за счет подсобных помещений. Кроме того, площадь кухни можно увеличить с помощью коридоров или кладовой, площадь санузла — с помощью шкафов.