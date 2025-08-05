Эксперт по недвижимости Ракута спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 20%

Хотя банки ощутимо снизили процентные ставки по ипотеке, они остаются высокими — зачастую превышают порог в 20%, варьируясь от 21,5% до 23%. Подобные условия продолжают оставаться существенным препятствием для потенциальных заемщиков. Такое мнение высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с ОТР .

«Касаемо льготных программ, пока что у нас поменялся первоначальный взнос, и ведущие банки уже изменили на 30%. А на рыночную ипотеку сильное изменение ключевой ставки повлияло именно на то, что снизили до 22% в среднем», — отметил специалист.

По его словам, заметные изменения станут видны ближе к осеннему сезону. В этот период наблюдается пик спроса на городские квартиры: люди возвращаются из отпусков, и загородная недвижимость теряет актуальность.

Как пояснил эксперт, если в сентябре Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, рыночные ипотечные продукты могут опуститься ниже отметки в 20%. Это позволит оживить рынок вторичного жилья.