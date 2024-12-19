Эксперт по недвижимости Ракута рассказал о возможности покупки квартиры на вторичном рынке с большой скидкой

Из-за низкого спроса на жилье продавцы, которые торопятся с продажей, делают большие скидки. Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал в интервью URA.RU о том, что сейчас можно купить квартиру за наличные на вторичном рынке с большой скидкой.

По его словам, продавцы готовы делать скидку до 40-50%, если предложение на рынке сильно превышает спрос. Это делает готовое жилье привлекательным для инвесторов.

«Кому-то срочно понадобились деньги, а потребкредит на большую сумму не дают. Приходится продавать квартиру, а поскольку покупателей на рынке мало, продавцы снижают цены.», — рассказал собеседник.

Чаще всего для заработка приобретают квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Эти города считаются перспективными в плане роста цен, к другим миллионникам интерес ниже. Ипотечные деньги при этом почти не используют, говорит эксперт.