Эксперт по недвижимости Ракута: после отмены льготной ипотеки цены на жилье могут упасть до 20%
Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с ИА НСН рассказал, что после отмены льготной ипотеки застройщики начнут предлагать россиянам скидки на жилье до 20%.
Для проектов бизнес-класса цены будут снижать в пределах 10%, добавил он.
«Спрос действительно рухнет. Льготная ипотека была доступна всем без ограничений, главное — это подтвержденный доход и кредитная история. Безусловно, спад будет и в банковском секторе, и у застройщиков», — сказал эксперт.
При этом Ракута предупредил, что к зиме спрос на ипотеку возрастает, независимо от ситуации на рынке.
Напомним, программа льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля.