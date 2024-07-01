Эксперт по недвижимости Ракута: после отмены льготной ипотеки цены на жилье могут упасть до 20%

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с ИА НСН рассказал, что после отмены льготной ипотеки застройщики начнут предлагать россиянам скидки на жилье до 20%.

Для проектов бизнес-класса цены будут снижать в пределах 10%, добавил он.

«Спрос действительно рухнет. Льготная ипотека была доступна всем без ограничений, главное — это подтвержденный доход и кредитная история. Безусловно, спад будет и в банковском секторе, и у застройщиков», — сказал эксперт.

При этом Ракута предупредил, что к зиме спрос на ипотеку возрастает, независимо от ситуации на рынке.

Напомним, программа льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля.