Эксперт по недвижимости Радченко заявила, что нет смысла в ограничении прибыли застройщиков

Нет никакого смысла в том, чтобы вводить ограничительные меры на прибыль застройщиков. Таким мнением с ИА НСН поделилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она объяснила, что рынок жилья в России сам стал перестраиваться в сторону возвращения к нормальным рыночным ценам. Это стало следствием отмены программы льготной ипотеки.

«Как застройщикам можно ввести норму прибыли? Как это физически осуществимо? За этим хайпом никто не вдумывается, как это реализовать», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что проблему нужно решать с другой стороны. Происходящее с рынком недвижимости в России сегодня — это результат действия чиновников, которые не проконтролировали ситуацию после введения льготной ипотеки. Госпрограмма спровоцировала рост цен.