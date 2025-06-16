Эксперт по недвижимости Радченко высказала мнение, что цены на жилье в России продолжат расти

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко поделилась с aif.ru мнением о текущем состоянии рынка недвижимости в России. Она убеждена, что цены на жилье продолжат расти.

«У нас существенно сокращаются объемы строительства, а чем меньше любого товара, тем дороже он стоит», — отметила Ирина Радченко.

Эксперт также считает, что ожидать более доступных условий по ипотеке нецелесообразно. По ее мнению, для этого необходимо значительно снизить ключевую ставку, а не всего на 1%, написал Ura.ru.

Радченко советует не спешить с оформлением ипотеки под 27–28% и тщательно просчитывать свои финансовые возможности, чтобы «не нажить себе много сложностей».

Согласно исследованию «ЦИАН.Аналитика», только за май цены на недвижимость увеличились в среднем на 0,5%. Остановка новых проектов и перенос сроков сдачи объектов могут привести к дальнейшему росту цен.