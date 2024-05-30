Эксперт по недвижимости Радченко рассказала, что цены на жилье в России с начала пандемии выросли на 80%

С начала пандемии цены на жилье в России выросли почти вдвое, на 80%. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, такой рост цент — это чистая спекуляция. Когда власти ввели программу льготной ипотеки под 6%, чтобы спасти застройщиков от разорения, многие воспользовались этим и набрали по несколько квартир.

«Правительство это не остановило, а девелоперы зарабатывали. Это проблема чиновников, что они не смогли договориться», — отметила эксперт.

Она добавила, что теперь пред властями стоит задача разработать программу, которая могла бы сдерживать растущие цены на жилье.