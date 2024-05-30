Эксперт по недвижимости Радченко рассказала, что цены на жилье в России с начала пандемии выросли на 80%

С начала пандемии цены на жилье в России выросли почти вдвое, на 80%. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, такой рост цент — это чистая спекуляция. Когда власти ввели программу льготной ипотеки под 6%, чтобы спасти застройщиков от разорения, многие воспользовались этим и набрали по несколько квартир.

«Правительство это не остановило, а девелоперы зарабатывали. Это проблема чиновников, что они не смогли договориться», — отметила эксперт.

Она добавила, что теперь пред властями стоит задача разработать программу, которая могла бы сдерживать растущие цены на жилье.

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте