Эксперт по недвижимости Радченко предсказала падение цен на жилье на 10-15% до конца года

Прекращение программы льготного ипотечного кредитования со ставкой 8% положительно скажется на ценах на рынке недвижимости в России. Таким мнением поделилась с сайтом телеканала «Звезда» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее прогнозу, к концу текущего года стоимость квартир в новостройках может снизиться на 10-15%. В период экономического кризиса, вызванного пандемией, льготная ипотека стимулировала спрос на жилье, что способствовало финансовому потоку в строительную отрасль.

Однако сейчас, при ключевой ставке Центрального банка в 16%, программа приводит к инфляции и увеличению цен за квадратный метр, не внося вклад в государственный бюджет.

«То, что было лекарством четыре года назад, сейчас имеет только побочный эффект, и очень негативный. У нас в два раза снизилась доступность жилья. То есть гражданин в 2019 году мог купить квартиру с метражом в два раза больше, чем на эти же деньги сейчас», — отметила Радченко.

Поэтому сейчас низкий спрос и высокая ключевая ставка приведут к тому, что цены на недвижимость снова упадут.