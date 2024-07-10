Эксперт по недвижимости Радченко: новые ограничения для ипотечных льготников урежут покупательский спрос на жилье

Семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлили до 2030 года. Новые ограничения урежут покупательский спрос на жилье в РФ, сообщила «Ридусу» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта, теперь для получения льготной ипотеки обязательно наличие ребенка в возрасте до шести лет. Количество семей, которые подходят под этот критерий, будет в три раза меньше.

Из-за этого покупательская способность снизится, как и планировали Минфин и Центробанк РФ для защиты рынка от перегрева, заключила Радченко.

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