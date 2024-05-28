Эксперт по недвижимости Рачков: россияне, переехавшие в другой регион, обязаны встать на временный миграционный учет

Россияне, которые переехали жить в другой регион, обязаны в течение 90 дней встать на временный миграционный учет и оформить временную регистрацию. Соблюдение миграционных правил касается и иностранных граждан. Об этом РИАМО рассказала эксперт по недвижимости Татьяна Рачков.

Чтобы встать на миграционный учет, нужно обратиться в Управление по миграционным вопросам через МФЦ или портал «Госуслуги». Если человек, например, переезжает из Тульской области в Московскую, он должен найти арендодателя, который оформит для него временную регистрацию, написала Neva.Today.

Что касается иностранных граждан, то несоблюдение ими правил грозит серьезными последствиями вплоть до ареста, депортации и запрета на въезд в страну.