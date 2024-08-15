Эксперт по недвижимости Пысин: при выдаче ипотеки банк не считает в качестве доходов социальные выплаты

Эксперт рынка недвижимости Анатолий Пысин в беседе с изданием РИАМО предупредил россиян, которые хотят оформить ипотеку, что банк не считает социальные выплаты, включая алименты, пенсию и различные пособия, в качестве доходов.

Как написал «Петербургский дневник», не все финансовые учреждения признают и прибыль от сдачи в аренду недвижимости.

В основном банки оценивают доход клиента с учетом его расходной части. Выплаты по алиментам, судебным обязательствам, потребительским кредитам и займам вычитаются из получаемых средств при оценке доходов заемщика, добавил эксперт.