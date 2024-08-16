Эксперт по недвижимости Пысин: для ипотеки на «однушку» в Москве нужна зарплата выше 273 тысяч рублей

Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал размер зарплаты, необходимой для ипотеки на однокомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, ежемесячный доход должен составлять более 273 тысяч рублей. Однако данный вариант предполагает покупку жилья именно на вторичном рынке, добавило «АБН24».

Если брать такую «однушку» стоимостью 11,8 миллиона рублей на 20 лет при ставке 20,5% годовых с первоначальным взносом 20,1%, то платеж будет равен 163,9 тысячи рублей, пояснил специалист.