Эксперт по недвижимости Попов: при покупке квартиры для жизни и инвестиций лучше всего выбирать Москву

Руководитель направления «Циан.Аналитика» Алексей Попов в беседе с изданием NEWS.ru сообщил, что покупать квартиру для жизни и инвестиций лучше всего в Москве, несмотря на высокие цены.

Как пояснил эксперт, это будет наиболее надежная и предсказуемая инвестиция. По словам другого эксперта — директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, наиболее интересным для инвестиций выглядит жилье в новостройках Дальнего Востока. В этом регионе сохраняется действие ипотеки под 2% годовых.

Из новых направлений Зайцев выделил города, попавшие в туристический кластер, такие как Дербент и Пятигорск.