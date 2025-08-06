Эксперт по недвижимости Полякова спрогнозировала подорожание аренды однушек до 15%

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова представила прогноз по аренде жилья на ближайшее время — август, сентябрь и октябрь. Об этом сообщил Life.ru.
По словам эксперта, ожидается высокий спрос на аренду однокомнатных вариантов в отдаленных районах столицы с удобной транспортной инфраструктурой, так как это оптимальный выбор для экономии средств. Предположительно, стоимость съема популярных объектов увеличится на 5–15% по сравнению с летними ценами.
Уже сейчас на рынке наблюдается дефицит качественных предложений, что вынуждает владельцев повышать стоимость. Однако, как отметила Полякова, подобный рост арендной платы ожидаем и вписывается в рамки обычной сезонной динамики.
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