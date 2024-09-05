Эксперт по недвижимости Полякова: социальные сети и баннеры помогут быстро продать квартиру

В настоящее время срок принятия решения о покупке квартиры вырос, так как предложение превышает спрос. Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Софья Полякова в беседе с РИАМО .

По ее словам, для быстрой продажи уже недостаточно просто разместить объявление на массовых площадках. Стоит использовать социальные сети, баннеры, а также сообщить о своем намерении знакомым, отметила специалист.

Кроме того, она посоветовала быть готовым к оперативным показам жилья. Данный подход поможет не упустить покупателя, который готов быстро принять решение о сделке, добавила газета «Петербургский дневник».