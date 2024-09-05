Эксперт по недвижимости Полякова: социальные сети и баннеры помогут быстро продать квартиру

В настоящее время срок принятия решения о покупке квартиры вырос, так как предложение превышает спрос. Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Софья Полякова в беседе с РИАМО.

По ее словам, для быстрой продажи уже недостаточно просто разместить объявление на массовых площадках. Стоит использовать социальные сети, баннеры, а также сообщить о своем намерении знакомым, отметила специалист.

Кроме того, она посоветовала быть готовым к оперативным показам жилья. Данный подход поможет не упустить покупателя, который готов быстро принять решение о сделке, добавила газета «Петербургский дневник».

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте