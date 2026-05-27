Эксперт по недвижимости Перескокова рассказала о новом этапе цифровизации рынка жилья

Летом в России вступят в силу изменения, которые упростят процесс удаленной регистрации сделок с недвижимостью, сохранив при этом меры защиты от мошенничества. Подробнее рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с ОТР .

По ее словам, ожидается новый шаг в цифровизации рынка, который сделает операции с жильем более простыми и безопасными.

«Главное изменение — возможность подтвердить личность при электронной подаче документа не только усиленной цифровой подписью, но и через единую биометрическую систему», — отметила специалист.

Это позволит проводить сделки полностью дистанционно, без необходимости посещать МФЦ