Эксперт по недвижимости Перескокова отметила, что перед первой встречей с риелтором важно изучить его «цифровой след»

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова поделилась с радио Sputnik советами, как проверить специалиста в сфере недвижимости.

По словам Перескоковой, важно убедиться, что личность риелтора подтверждена. Она подчеркнула, что ни один добросовестный риелтор не будет скрывать свое полное имя и юридическую форму занятости.

Перед первой встречей с риелтором стоит изучить его «цифровой след» — проверить аккаунты в социальных сетях и отзывы клиентов на разных площадках. Также риелтор должен предоставить договор, где прописан перечень услуг, порядок и стоимость, права и обязанности сторон, основания для расторжения договора.

«Самое важное — никогда не соглашаться на непрозрачные расчеты», — отметила эксперт. Настоящий риелтор попросит оплатить услуги по указанным реквизитам, а не переводом по номеру телефона.

Наталья Перескокова также напомнила, что в недвижимости невозможно гарантировать результат, который зависит от рынка или решений банка. Поэтому стоит относиться критически к обещаниям риелторов о быстрой продаже квартиры по максимальной цене или стопроцентном одобрении ипотеки.

Уровень доверия к риелтору растет, если он состоит в профессиональном сообществе, посещает конференции и участвует в отраслевых мероприятиях.