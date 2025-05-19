Эксперт по недвижимости Новиков объяснил рост цен на элитное жилье нехваткой качественных предложений

Несмотря на волатильность рынка недвижимости, сегмент премиум-класса демонстрирует стабильность благодаря независимости от конъюнктуры внешней среды. Такой вывод сделал директор отдела реализации жилья и объектов загородной недвижимости компании R4S Дмитрий Новиков в комментарии изданию «Известия» .

Рост цен на объекты класса de luxe в Москве обусловлен дефицитом качественного предложения, а не повышенным спросом. Как объясняет эксперт, уникальных участков, расположенных преимущественно в исторической части города, становится все меньше, тогда как потребность в премиальной недвижимости остается стабильно высокой. Особенность сегмента состоит еще и в низкой доле ипотек: большинство сделок здесь осуществляется исключительно за счет личных средств клиентов, что делает сектор менее восприимчивым к общим рыночным колебаниям.

Согласно статистике, объем сделок в данном секторе вырос за последний год вдвое, а рост цен составил порядка трети. Причиной такого скачка стало увеличение числа покупателей, рассматривающих приобретение престижной недвижимости как надежную инвестицию и возможность сохранить капитал на длительный срок.