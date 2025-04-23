Эксперт по недвижимости Мищенко назвала двухкомнатное жилье самым востребованным

Руководитель департамента городской и загородной недвижимости Елена Мищенко рассказала «ТСН24», какие квартиры на вторичном рынке Тулы пользуются спросом, и назвала средние цены на них.
По словам эксперта, средняя стоимость одного квадратного метра двухкомнатной квартиры составляет 110,8 тысячи рублей. Такое жилье считается наиболее востребованным. Самая дешевая «двушка» обойдется в 2,2 миллиона рублей, а самая дорогая — 29 миллионов рублей.
Далее по популярности следуют однокомнатные квартиры средней площадью 36,5 квадратного метра. На третьем месте — трехкомнатные квартиры средней площадью 72,4 «квадрата». А вот студии считаются наименее популярными.
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