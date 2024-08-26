Эксперт по недвижимости Мезенцев рассказал, что заброшенные участки в СНТ можно купить на торгах

Он объяснил, что брошенная земля наносит ущерб как государству, так и самим садоводческим объединениям и коттеджным поселкам. Если наследники не вступают в права на имущество и не уплачивают налоги, это влияет на государственные доходы, а товарищества теряют членские взносы, которые идут на содержание инфраструктуры, необходимой для всех владельцев участков. Соседи могут обратиться в местный муниципалитет и сообщить о том, что участок не используется правильно. Эксперт добавил, что если владелец бездействующего участка известен, ему будут предложены меры по приведению своей земли в порядок.

Владелец, которому участок больше не нужен, может его продать, подарить или передать в собственность государства. Если он не предпринимает никаких действий и не наводит порядок на своем участке, после двух предписаний и назначения штрафа, дело будет передано в суд для изъятия земельного надела. Конечное решение по поводу изъятия принимает только суд, что является крайней мерой. Эксперт также отметил, что изъятый земельный участок будет выставлен на торги.