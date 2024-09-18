Эксперт по недвижимости Кузина: спрос на офисные помещения в Москве вырос на 9%

По итогам первого полугодия спрос на офисную недвижимость в столице вырос на 9,1% и составил 646 тысяч квадратных метров. Такой показатель стал рекордным за последние 10 лет, рассказала эксперт по недвижимости Яна Кузина в беседе с «Ридусом».
По ее словам, больше всего запросов на офисные объекты было от компаний, которые занимаются онлайн-торговлей и логистикой. На их долю приходится 41% и 23% от общего объема заключенных сделок. Также востребованы небольшие объекты готового арендного бизнеса.
Кузина отметила, что подобный спрос объясняется ростом инфляции. Таким образом обеспеченные россияне хотят сохранить накопления.
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