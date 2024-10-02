Эксперт по недвижимости Кричевский: аренда квартир подешевеет ближе к ноябрю
Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский указал на плавное завершение сезона активности арендаторов. Об этом сообщил Life.
Перед началом учебного года обстановка на рынке аренды была напряженная. Однако уже в ближайшее время цены будут восстанавливаться после стремительного роста, заявил эксперт.
«То есть квартиры, которые в сентябре стоили 60 тысяч [рублей], ближе к ноябрю будут стоить около 55, а зимой могут снизиться до 50», — заявил специалист.
По его словам, пик ажиотажа уже пройден. Повториться подобная ситуация может только через год.
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