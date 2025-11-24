Эксперт по недвижимости Козлов высказал мнение, что рынок жилья в России ожидает переоценка цен

Специалист отметил, что при сохранении текущей тенденции к снижению ипотечных ставок именно вторичное жилье станет драйвером роста цен. «При снижении рыночной ставки на ипотеку, а этот тренд очевиден, ключевым драйвером будет вторичное жилье. То есть вторичка будет подтягиваться к цене на новостройки», — пояснил он.

По словам Козлова, темпы роста цен на вторичку будут опережающими, при этом стоимость новостроек продолжит увеличиваться, но не так быстро. Региональная динамика также изменится: рост цен ожидается на рынке вторичного жилья по всей стране, тогда как в некоторых регионах, таких как Ростовская область и Краснодарский край, рынок новостроек может столкнуться со стагнацией.