Генеральный директор «DAN недвижимость» Валентин Корытный рассказал об одном из основных инвестиционных трендов в Челябинске и области. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, жителям региона стоит вкладывать средства в покупку земельных участков с домами. Речь идет как о собственном проживании, так и о сдаче в аренду.

Арендный бизнес, отметил специалист, набирает свою популярность в туристическом сегменте. Корытный также напомнил о существенном росте стоимости квадратного метра.