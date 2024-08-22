Эксперт по недвижимости Корытный: покупка участка с домом — инвестиционный тренд в Челябинске

Генеральный директор «DAN недвижимость» Валентин Корытный рассказал об одном из основных инвестиционных трендов в Челябинске и области. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам эксперта, жителям региона стоит вкладывать средства в покупку земельных участков с домами. Речь идет как о собственном проживании, так и о сдаче в аренду.

Арендный бизнес, отметил специалист, набирает свою популярность в туристическом сегменте. Корытный также напомнил о существенном росте стоимости квадратного метра.

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