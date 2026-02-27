Эксперт по недвижимости Колунов напомнил о возможности использования льгот при покупке жилья

Приобретение недвижимости в условиях высоких ипотечных ставок в 2026 году становится задачей повышенной ответственности и внимательных расчетов. Однако существуют способы уменьшить общую стоимость покупки жилья. Подробнее рассказал генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов в беседе с «Известиями» .

Специалист подчеркнул важность изучения возможности получения государственной поддержки перед покупкой жилья. Льготы предоставляются различным социальным группам населения, таким как семьи с тремя и более детьми, военнослужащие, сотрудники полиции, ветераны, инвалиды, дети-сироты, молодые ученые, мигранты и лица, лишившиеся жилища вследствие чрезвычайных ситуаций. Дополнительные преференции действуют для жителей северных регионов.

Кроме того, сохраняется действие программ льготной ипотеки. Семьи с маленькими детьми (до шести лет) или с ребенком-инвалидом имеют доступ к семейной ипотеке по ставке 6%.