Эксперт по недвижимости Гусева рассказала, что цены на квартиры в Дагестане за три года выросли на 200%

За три года, с 2021 по 2024, цены на квартиры в Дагестане взлетели в цене почти на 200%. Об этом «Газете.ru» рассказала гендиректор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.
Она объяснила, что с такими показателями Дагестан стал один из лидеров по росту цен на недвижимость среди российских регионов. Больше всего подорожание заметно в Махачкале. Там стремительно растут в цене новостройки, подчеркнула Гусева.
Она добавила, что спрос превысил предложения из-за желания молодых семей улучить условия жизни. Из-за недостатка квартир на рынке начали расти цены. Однако, наряду с этим, застройщики стали реализовывать новые проекты, что положительно сказалось на инфраструктуре в регионе.
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