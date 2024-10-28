Эксперт по недвижимости Гусева рассказала, что цены на квартиры в Дагестане за три года выросли на 200%

За три года, с 2021 по 2024, цены на квартиры в Дагестане взлетели в цене почти на 200%. Об этом «Газете.ru» рассказала гендиректор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Она объяснила, что с такими показателями Дагестан стал один из лидеров по росту цен на недвижимость среди российских регионов. Больше всего подорожание заметно в Махачкале. Там стремительно растут в цене новостройки, подчеркнула Гусева.

Она добавила, что спрос превысил предложения из-за желания молодых семей улучить условия жизни. Из-за недостатка квартир на рынке начали расти цены. Однако, наряду с этим, застройщики стали реализовывать новые проекты, что положительно сказалось на инфраструктуре в регионе.