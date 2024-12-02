Эксперт по недвижимости Гусева: на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам застройщики могут ввести лизинг

Генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева в беседе с изданием kp.ru рассказала, на каких условиях девелоперы планируют продавать квартиры в России в ближайшем будущем.

Эксперт считает, что на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам застройщики могут ввести лизинг. В 2025 году россияне, возможно, начнут приобретать квартиры в новостройках по той же схеме, по которой авиакомпании обзаводятся самолетами — в долгосрочную аренду с последующим выкупом.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин в свою очередь отмечает, что проценты по ипотеке могут снизиться до 12-15 в случае снижения ключевой ставки, однако это, на его взгляд, вряд ли произойдет в следующем году.