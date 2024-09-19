Эксперт по недвижимости Горнова рассказал, что с 2025 года заброшенные дачные участки будут изымать

С 1 марта 2025 года за неиспользование земельного участка возможно его изъятие. Эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам, Екатерина Горнова, объяснила эту новшество «ФедералПресс» .

Согласно новому дополнению к Земельному кодексу РФ, под освоением участка подразумевается выполнение мероприятий, направленных на подготовку земли к использованию. На это отводится срок три года, за исключением определенных случаев.

Для участков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) условиями для изъятия являются: отсутствие фундамента на протяжении двух лет или более, если в разрешении на строительство не указаны другие сроки; отсутствие здания в течение пяти лет. Для дачных и садовых участков условия включают: разрушение здания без устранения более пяти лет, зарастаемость более 50% участка и отсутствие сельхозкультуры за три года для садовых участков или сельхозпродукции для приусадебных.

Что касается участков с зарегистрированными зданиями, то условием является их неиспользование более пяти лет, а также наличие разрушений или отсутствующих коммуникаций, не устраненных в течение того же срока.

Для участков без возможности строительства необходимо, чтобы деятельность, соответствующая правовому режиму, отсутствовала более трех лет, или участок был захламлен более чем на 50%, включая сорные растения высотой более одного метра, если он не очищался более года.