Эксперт по недвижимости Горнова отметила, что риелтор несет ответственность только за правильность оформления сделки

Эксперт Российской гильдии риелторов Екатерина Горнова в беседе с ИА НСН подчеркнула, что профессиональная помощь риелтора, психиатра и нарколога не гарантирует чистоту сделки с недвижимостью, особенно если сторона продавца — пожилой человек. Она привела в пример случай в московском районе Зюзино, где пенсионерка оспорила продажу своей квартиры, утверждая, что находилась в недееспособном состоянии на момент сделки.

Горнова отметила, что риелтор несет ответственность только за правильность оформления сделки и качество предоставляемых услуг. Проверка документов и изучение истории собственности объекта являются обязательными, но не обеспечивают полной безопасности сделки. Риелтор может проверить юридические аспекты, но не способен оценить психическое состояние продавца.

Она подчеркнула, что справки из медицинских учреждений также не могут служить гарантией чистоты сделки, так как они не всегда отражают реальное состояние здоровья продавца на момент заключения договора.