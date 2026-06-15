Эксперт по недвижимости Дымова указала на риски покупки жилья с использованием маткапитала

При покупке квартиры, в приобретении которой использовался материнский капитал, могут возникнуть определенные сложности. Об этом радио Sputnik сообщила директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова.

Эксперт рассказала, что при использовании маткапитала для покупки жилья или погашения ипотеки родители обязаны наделить детей долями в этой недвижимости согласно федеральному закону № 256-ФЗ. Однако в Росреестре не всегда своевременно обновляются сведения об использовании материнского капитала. Это создает риск для покупателей, если предыдущие владельцы не соблюли все требования закона.

«Сегодня есть чек-лист, по которому работают риелторы, юристы по проверке квартиры. В обязательном перечне среди остальных документов есть справка с Госуслуг, которую заказывают, как правило, оба родителя о том, что они использовали или не использовали материнский капитал, был он им предоставлен или нет», — заключила Дымова.

Напоминаем, что размер материнского капитала в 2026 году на первого ребенка составляет 728 921,90 рублей, на второго, если за первого выплату ранее не получали, — 963 243 рублей, а если маткапитал на первенца уже оформлялся, то выплата будет 234 321 рублей.