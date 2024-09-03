Эксперт по недвижимости Березин: по цене двушки в Бутово можно купить виллу с видом на море в Турции

Стандартная двухкомнатная квартира в московском районе Бутово стоит около 19 миллионов рублей. За эти деньги можно купить большую виллу с видом на море и горы в турецкой Анталье, рассказал главред портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин в беседе с ИА НСН.

По словам эксперта, также по сопоставимой цене двушки в Бутово россияне могут купить виллу с видом на сад на Бали, таунхаус с уютными террасами и патио на севере Франции или квартиру с видом на тропические сады во Франции. Однако и здесь есть свои нюансы к цене объекта за границей всегда надо прибавлять примерно 10% дополнительных платежей.

В целом центр Москвы, например, район Патриарших прудов, по ценам на недвижимость вполне может конкурировать с топовыми мировыми столицами, отметил Березин.

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