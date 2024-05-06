Эксперт по недвижимости Бендриков призвал проверить паспорт собственника объекта перед покупкой жилья | 360°

Общество 06 мая 2024, 14:31 Эксперт по недвижимости Бендриков призвал проверить паспорт собственника объекта перед покупкой жилья

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Перед тем, как покупать жилье, необходимо проверить паспорт собственника объекта и отсутствие у него тех или иных задолженностей. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил эксперт по недвижимости Олег Бендриков, комментируя подводные камни сделки.

«Нужно также запросить у владельца свежую выписку из ЕГРН. В ней можно будет уточнить сразу информацию о наличии каких-либо ограничений», — уточнил он.

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Покупателю также следует оценить местоположение нового жилья, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемой отсутствия транспортной или любой другой инфраструктуры. Особенно это касается людей, у кого нет своей машины, добавил Бендриков.