Эксперт по недвижимости Белокуров рассказал, что продавец готов скинуть цену при быстром внесении задатка

Если человек покупает жилье на вторичном рынке, всегда есть шанс сбросить цену. Об этом Life рассказал коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, порой можно добиться очень значительного дисконта. Обычно скидка не превышает 5-10%, но в отдельных случаях доходит и до 20%. Особенно, если продажа срочная.

«Особенно это касается собственников, которые хотят быстрее реализовать квартиру и решить свои финансовые вопросы. Обсуждая возможную скидку, покупателю очень важно вести диалог корректно, конструктивно и грамотно аргументируя причины для скидки», — объяснил эксперт.

Он добавил, что такую скидку можно получить лишь в том случае, если человек готов сразу выйти на сделку и внести задаток. Покупателям, которые уходят думать и долго перебирают варианты, рассчитывать на нее не стоит.